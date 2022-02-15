財會審議第6輪防疫基金270億元撥款　議員批多個行業仍被遺漏

政府就推出第6輪防疫抗疫基金，昨(14日)向立法會財務委員會提交文件，申請向基金注資270億港元。財委會今(15日)召開視像會議審議有關撥款建議，有議員批今次防疫基金仍是「流於不患寡而患不均」，多個行業被忽略。另多名議員質疑1萬港元失業援助計劃申請門檻高，又憂自由工作者及被迫放無薪假期的員工未能受惠。

議員李梓敬指市民需要失業1個月才可申請，質疑是否鼓勵市民不就業，又關注自由工作者沒有強積金戶口，關注如何受惠予今次防疫基金。他又指多個行業受疫情影響，但沒有涵蓋在今次計劃內，包括不少菜檔反映指供貨難抵香港，令他們「白交租、白出糧」，希望政府可給予1萬港元津貼。他又指飲食業界的供應商生意都大受影響，政府應加強對他們的支援。

議員陳穎欣認為政府發放1萬港元失業援助是好事，但難作長期支援，故該工會一直建議 設失業停工津貼，以原本收入的一半作為計算，上限為9000港元，為期半年，希望政府可增加15億港元推行計劃，並擴大涵蓋範圍，提供彈性申請認證方法，方便不同工種的人士可提出申請。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，失業支援方面要求交申請者提出申請時是失業不少於一個月，當局曾考慮失業時限，如太長的話令有需要人士未能及時得到幫助，太短又怕會被濫用。她指，如自由工作者沒有強積金戶口，局方亦會處理其申請，民政事務總署將會聘請兩個有經驗的非政府機構審核有關申請。她強調今次計劃是清晰、有針對性，集中協助失業人士，局方亦採納申請人作聲明方式證明符合資格。

何珮玲又表示，今次計劃與工會提出的失業停工津貼建議是「兩碼子」的事，今次希望盡快協助受第5波疫情影響的失業工友，強調是「應急錢」，故劃一資助額。她又指計劃惠及不同行業，只要符合規定，即在提交申請時已失業1個月，及月入3萬港元以下便可，至於更長遠政策議題就要勞工及福利局作長遠跟進。

工程界議員盧偉國認為「流於不患寡而患不均」，而1萬港元的失業援助金對失業人士支援有限，但算是突破及進步。他又指今次發展局未有對工程建造行業面對的危機有正式回應，有地盤因有員工染疫未能開工，亦有工友遲遲未收到檢測結果，未能即時上班，希望局方小心檢視行業所需要的援助。發展局副局長廖振新表示，會先諮詢業界，及後再交代可否在疫情下工程有所延誤可否獲寬免。

至於議員陳恒鑌指，不少的士業界司機反映在疫情下壓力大，希望政府同可資助的士司機每月2千港元。加上大少公共交通工具都可獲每輛車3萬港元補貼，但有巴士業界表示經營情況差，建議如基金有餘款，可增加對巴士的資助。另外，他指約600個跨境小汽車司機被忽略，希望政府可考慮資助有關業界人士。

運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，明白的士業界面對壓力，已對他們作資助，同時提供燃油補貼，減省他們的成本，改善其經營情況，強調會參考議員其他意見。