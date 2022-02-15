高官隨口噏　封城當秘笈　學者狠批信口開河引起混亂

新冠肺炎疫情愈加熾熱，為遏止疫情，港府即將推行「封城」之說甚囂塵上，惟港府高層於短短三日內數次轉口風，對「封城」與否說法前後不一，各自表述，引起港人疑慮。早前有消息指，政府將按疫情嚴重程度，安排18區分區強檢，超市、街市立即出現糧食搶購潮外，藥房、便利店的應急藥物如「必理痛」等，亦被搶購一空。有學者狠批政府高官口徑不一、信口開河，令市民無所適從。

食衞局局長陳肇始上周六(12日)早上在電台節目表明不希望封城，「唔希望行到呢一步」，又指雖有部分國家地方選擇「封城」抗疫，但香港要找出「自己的方法」，不排除會加強圍封強檢的力度。

同日晚上，政務司司長李家超與中央及廣東省政府及專家商談後，表示港府現時沒有封城計劃。他又引述世界衞生組織指「封城」是最後手段，而香港與內地防疫策略一致，目的是盡快發現個案，以精準控制需要管控的人及區域，但未有解釋所謂「精準控制」是否即等同「封城」或18區強檢。

及至今日(15日)，行政長官林鄭月娥出席行政會議前，死撐現時的抗疫措施仍然有效，她又將「封城」的字眼，形容為沒有考慮「全面封城」或「大規模封城」，意味存在「小規模封城」或「小區圍封」的可能性。與此同時，她又宣布政府將會徵用皇后山邨、荔景邨約3,000個單位作隔離之用，令人質疑是否有別於以往單幢或數幢疫廈的方式，將對部分疫情較嚴重的區域，進行全區抑或18區按疫情先後強檢。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指政府高官在封城問題上口徑不一，一時一樣，讓市民無所適從。說法變來變去，市民不知如何配合之餘，亦將影響本港經濟，例如投資者會否因此撤資；做生意的人是否需要做好準備，例如入貨量等；股票市場又該如何安排等。

陳認為明白現階段信息萬變，但是否封城問題上官員必定要同一口徑，並由一個官員發放資訊，避免一個問題幾個答案的情況，若政府不會考慮封城，則不作回答，而不是信口開河，令人產生不必要的遐想。