警破78宗網上騙案涉款逾1千萬　27人涉洗黑錢等罪被捕

警方新界南總區科技罪案組聯同葵青、沙田與荃灣警區的區科技罪案隊警員，經過情報搜集及深入調查後，於上周三(9日)至昨日(14日)進行打擊科技罪案行動，在全港多區拘捕16名男子及11名女子(16至58歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方調查顯示，疑犯疑與2020年6月至2021年1月發生的78宗網上騙案有關，包括網上情緣騙案、網購騙案及求職騙案，涉案總金額約1,100萬港元。警員亦檢獲手機及銀行提款卡等證物。各疑犯已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。

警方指，隨着科技發展及市民使用網絡愈來愈普及，過去5年，全港科技罪案數字由2017年的5,567宗持續上升到去年的16,159宗，升幅為1.9倍。當中，新界南總區處理有關科技罪案的案件更大幅上升，由2017年的934宗上升到去年的3,410宗，升幅為2.65倍。

有見及此，新界南總區與網絡安全及科技罪案調查科在今年1月初展開一個名為「科匯」的先導計劃，成立「新界南總區科技罪案組」及在葵青、沙田與荃灣警區的「區科技罪案隊」，專責調查區內科技罪案，提升總區及警區層面就科技罪案的調查能力。除應用科技設備外，在該計劃下，新界南總區與網絡安全及科技罪案調查科相互調派4位警員駐守1年，從而交流和分享科技罪案偵查的科技知識、經驗及技巧。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」，一經定罪，最高可被判處監禁10年。市民切勿以身試法。如有任何懷疑，市民應致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。