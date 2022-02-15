議員轟爆疫逾月始補機組人員檢疫漏洞　陳帆稱需時準備

政府上周三(9日)起要求貨機機組人員居家隔離時佩戴電子手環，曾前往高風險地區客機機組人員，需入住指定檢疫點隔離14天。運輸及房屋局局長陳帆今日(15日)在立法會交通事務委員會指，要求客機人員隔離的措施是因應疫情風險調整。議員田北辰指第5波疫情迅速蔓延，但政府用了1個月時間才要求貨機機組人員居家隔離佩戴電子手帶，質疑措施推行得太遲。陳帆回應指修改措施需時準備及內部討論。

陳帆指將軍澳藍田隧道至今有約30名地盤工人確診，對工程進度有一定影響，地盤在清潔消毒後會盡快復工，目標仍然是與將軍澳跨灣大橋一併開通。議員林素蔚關注隧道若未能在今年內開通，當局會否考慮提早推出將軍澳隧道免費作為補償，陳稱會爭取追回工程進度。

鐵路發展方面，議員鄧家彪表示，《鐵路發展策略2014》提出興建東九龍「過山線」，連接觀塘線、屯馬線鑽石山站，和將軍澳線的寶琳站，要求當局交代落實時間表。選委會界別林筱魯指，未來有多個新鐵路項目，當局有否評估港鐵對新項目的承擔能力。

陳帆表示，東九龍「過山線」涉及的鐵路斜度大，港鐵正研究不同方案，會向當局提交進度報告，又指會視乎新鐵路線與現有鐵路的關聯，考慮引入新營運商。