醫管局將分階段啟動指定診所　處理待入院或隔離輕症患者

本港新冠肺炎疫情惡化，確診患者飆升。政府今日(15日)表示，為顧及等待入院或去隔離設施的染疫市民，醫管局昨午(14日)已設立熱線。另外，局方已準備分階段啟動「指定診所」，協助處理輕症患者，政府正與的士業界探討，為上述人士安排專車前往有關「指定診所」。當局亦提醒市民，快速抗原測試只可作參考用途，不能代替核酸測試，如市民自行使用快速套裝而驗出病毒，應再進行核酸檢測，以作覆檢。

對於染疫人士可能會在等候期間出現病徵，為照顧其醫療需要，醫管局已於昨日設立熱線，供有需要人士查詢並向他們提供醫療建議；另外，當局已準備分階段啟動「指定診所」，協助處理病況較輕微患者。醫管局稍後會另行發出新聞稿，介紹「指定診所」以及相關安排。港府亦與的士業界探討為有關人士安排專車，前往「指定診所」。

為減輕滯留社區市民的疑慮，包括在核酸檢測驗出病毒者，政府指，當其檢測結果證實帶病毒，有關個案會列入「新冠病毒病人入院分配系統」，惟醫院現時無法接收所有個案，故須優先處理風險較高人士或重症者者，醫管局會根據系統資料按風險評估，將有需要的病人移送醫院，其餘人士會按序移送到隔離設施。

政府又稱，快速抗原測試只可作參考用途，不能代替「新冠病診斷黃金標準」的核酸測試，如市民自行使用套裝而結果驗出病毒，應再進行核酸檢測，以作覆檢，並邀請親友協助取得和運送深喉唾液樣本收集包。如結果仍帶病毒，當局會按照上述機制，視之為初確或確診個案處理。若以上人士在有結果前開始出現徵狀，則可按自身需要徵詢家庭醫生意見。

至於等候入院的感染人士，當局呼籲他們盡量留在家中，如必須外出，須做好個人防護措施，盡可能使用點對點交通工具。而染疫人士如出現嚴重徵狀，包括持續高燒、氣促、心悸及心胸痛等情況，應致電999熱線。

政府又提醒市民，市場上有不同製造商的快速抗原測試供選擇，測試操作流程簡單，通常在30分鐘內得到結果。使用時，應跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照作記錄。測試前後須潔淨雙手，減少在採集樣本區域內放置非必要用品。而採集呼吸道樣本時，應保持個人和環境衞生，並身處通風的地方；如無法在沒有其他人的地方採樣，應與他人保持最少2米距離。若家居環境在採樣的過程受污染，應以1比49稀釋家用漂白水消毒。至於金屬表面，則需要以70%酒精消毒。