被控煽惑他人投白票　2被告認罪成定罪首例

去年立法會換屆選舉的選舉期間，廉政公署發現有人持續於互聯網，轉載煽惑他人在選舉中投白票及不投票的貼文。2名涉案人士各被控一項「在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪，案件今天（15日）在觀塘裁判法院再訊，2名被告均認罪。控方指本案是條例生效後，首宗有人被落案起訴的案件，故沒有案例供參考。裁判官批准2名被告保釋至3月15日判刑，期間為2人索取感化及社會服務令報告。

2名被告分別為陳健民（36歲、銷售員）及梁月嫦（65歲、辦公室助理）。控罪指2人分別於2021年10月30日至11月9日、及12月16日，在2021年立法會換屆選舉期間，藉公開活動作出非法行為，即各在一個Facebook專頁上轉載一個名為「許智峯 Ted Hui Chi Fung 」的Facebook 專頁一段日期為2021年10月29日的貼文，而該貼文煽惑在該選舉中投票的另一人以任何方式處置給該另一人的選票，致使該選票在該選舉中根據任何選舉法被視為無效。

案情指，2021年立法會換屆選舉在去年12月19日舉行。去年10月29日，前區議會兼立法會議員許智峯在Facebook 專頁發貼文，提倡一項「如水計劃」，煽動閱覽者在選舉中投白票，以表達對政府的不滿。許又邀請閱覽者轉載或分享貼文，以宣揚該計劃。翌日，2名被告先後轉載有關貼文，讓公眾閱覽。他們同在11月9日被捕，警誡下承認曾轉載有關貼文。至12月16日，廉署在發現貼文仍展示在被告梁月嫦的專頁上。

案件編號：KTCC 2291,2292/2021