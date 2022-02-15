包括3歲女童在內等8人仍危殆　醫管局推熱線予等候入院病人查詢

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，目前有2,482名患者留醫，當中8人情況危殆，包括在兒童醫院的3歲女童。她又提到，醫管局昨(14日)設立的熱線： 1836115，今日(15日)已開通，以支援等候的病人，每周7天、朝8晚10營運，供等候入院病人查詢。

她續指，現時共有2,482名初確或確診患者分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫管局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫，也有1,700人在竹篙灣社區治療設施隔離，另有233名確診病人在過去24小時康復出院。

何指出，醫院管理局亦會於多區設立7間「指定診所」，將於明日(16日)啟動，予已收到初確通知、等待入院的輕症患者，預計每日有千多個名額供預約，會繼續監察使用情況，再作調整名額。她指，求診病人要先用電話預約，指定診所的服務時間由星期一至日，包括公眾假期，開放時間為早上9時至下午1時，及下午2時至5時。何表示，如有病人在家中服用藥物後感到紓緩，可持續監測自己的病情，未必需要預約指定診所。

7間「指定診所」包括，筲箕灣賽馬會普通科門診診所1樓；堅尼地城賽馬會普通科門診診所；柏立基普通科門診診所；九龍灣健康中心普通科門診診所；南葵涌賽馬會普通科門診診所；圓洲角普通科門診診所；天水圍(天業路)社區健康中心1樓。