被控收取下屬回佣　地產代理分行經理獲判無罪

一名地產代理被指脅迫下屬向她支付5萬港元賄款，以就一宗物業交易協助對方，事後被廉政公署落案起訴一項代理人接受利益罪。她否認控罪受審，今日（15日）於沙田裁判法院被判罪名不成立。裁判官指該名下屬與被告有私人恩怨且證供存疑，使法庭難以信納其證供。

本案被告楊嘉麗（45歲），中原地產代理有限公司高級分行經理，案發時在中原地產西貢分行任職，負責管理該分行的整體運作及監督一組地產代理。控罪指，被告於或約於2019年9月18日，無合法權限或合理辯解而從一名屬下地產代理接受5萬港元，作為在一宗西貢私人住宅物業買賣中，協助該名下屬的誘因或報酬。中原地產禁止分行經理就任何物業交易，向屬下地產代理提供協助而索取及接受利益。

裁判官裁決時指，被告的下屬是控方關鍵證人，在獲不予起訴下作供。雖然他直接交代，因為受到被告威脅，才在不情願之下交出部分佣金5萬港元予被告。不過裁判官考慮到他與被告交惡，加上他供稱被告曾阻止他於交易日到場幫忙，但顧客的證供卻指他當日有份參與交易。以上因素都使法庭難以信納這名下屬的證供。裁判官因此在疑點利益歸與被告下，裁定被告無罪。

案件編號：STCC 2921/2021