女教師被控虐菲傭　自辯否認反指菲傭涉偷竊

中學女教師被控虐打、恐嚇菲律賓籍女傭，並逼對方吃混了洗潔精的粥之案件，今天（15日）在西九龍裁判法院續審。被告作供自辯稱從沒襲擊女傭，反指女傭涉嫌盜竊、曾用發霉番茄醬煮意粉給其長子吃、弄壞家中門鎖、及向她借錢等。

35歲女被告麥佩珊被控1項普通襲擊、3項襲擊至造成身體傷害罪、1項意圖損害而施用有害物品罪及1項刑事恐嚇罪，指她於2020年10月至2021年5月，在其荃灣住所襲擊女事主PALES Eden Gumba；又強迫女事主服用洗潔清，意圖使女事主受損害、精神受創或惱怒；及威脅女事主會使其人身及財產遭受損害，意圖使女事主受驚。

被告今天作供表示從無抓傷事主。她指事主通常穿着長袖高領拉鏈外套，「好難伸隻手落去」，而自己作為教師，為以身作則並無留長指甲，加上「我明知佢有濕疹，我又要湊BB，抓佢咁唔衞生我點會咁做呢？」被告又否認曾用平底鑊或鑊鏟襲擊事主，表示「屋企無平底鑊」，也沒有事主供詞所講的黑色手柄鑊鏟。

被告表示，曾懷疑事主在2021年農曆新年期間，偷取放在客廳飯桌的一封利是，因她在事主房間內找到該個利是封，但裏面的錢已不翼而飛。不過被告認為「銀紙無記認、口同鼻拗」，故沒有報警。被告續指事主在2021年5月23日弄壞了工人房的門鎖，她曾勸喻事主不要強行處理，結果要她花費600港元換鎖。她認為事主態度惡劣，便要求事主支付一半換鎖費用，並表示會將其行為寫在僱傭終止合約表格上。事主曾問被告是否要解僱她，被告沒有正面回應。2日後，事主就用發霉番茄醬煮意粉給其長子吃，被告便表示會解僱事主。

去年5月30日，被告外出回家後發現事主不在，其衣服及大背囊都不見了。被告點算財物後發現不見了1000港元現金及小量衣物。加上被告之前己曾向事主借出7000港元，故被告於翌日便到警署報案，指控事主盜竊，結果在同日反被警方以襲擊罪拘捕。事後事主亦向被告提出民事索償，指控被告沒有支付2021年5月的薪金、不准她在星期六日放假及不准她放勞工假等等。

案件編號：WKCC 2589/2021