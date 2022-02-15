兩女子昨自美國入境澳門後證確診　不列當地確診病例

新冠肺炎疫情持續影響各地，澳門新冠感染應變協調中心今日(15日)公布，兩名昨日(14日)由美國經新加坡入境澳門的當地女居民，患者分別57歲和25歲，入境時驗出新冠病毒，判定為輸入性無病徵感染者。澳門應變協調中心表示， 2名患者目前無病徵，結合其流行病學史、臨床表現及檢測結果，判定為輸入性無症狀感染者，不列入澳門本地確診病例。

57歲的女患者分別於去年3月、4月及11月在美國共接種了3劑美國莫德納疫苗，今年2月9日、10日及11日在美國三藩市接受了共3次新冠病毒檢測，結果均無染疫。她在2月12日乘坐SQ33號航班、36E座位，由美國前往新加坡，昨日(14日)由新加坡乘坐TR904 號航班27C座位返抵澳門。

另一名25歲女患者分別於去年5月、6月及今年1月在美國共接種了3劑莫德納疫苗，今年2月7日、9日及11日在美國洛杉磯接受3次新冠病毒檢測無染疫。她在2月12日乘坐SQ37 號航班、51A座位，由美國前往新加坡，昨日由新加坡乘坐TR904號航班、8A座位入境澳門。