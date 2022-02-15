兩黑幫爭奪觀塘避風塘泊位利益衝突　警穿避彈衣戒備截獲15人

觀塘發生懷疑持械傷人案。今午(15日)5時36分，警方接報指觀塘避風塘一艘船上有多人打架，當中有人懷疑持有槍械。警方派出大批穿避彈衣及戴頭盔的警員，趕至觀塘公眾碼頭及海濱花園了解。其後，警方將一批涉案人士帶上岸分開調查，其中一人報稱腳部受傷，救護車將其送院治療。現場所見，部分涉案者為南亞裔人士。

據了解，案發起因是兩個黑幫的頭目，為爭奪觀塘避風塘遊艇泊位利益，帶同手下到觀塘公眾碼頭講數。期間，手下因故觸發衝突而毆鬥，眾頭目見勢色不對，立刻乘船逃走。警方到場在岸邊截獲包括南亞漢等8人，水警亦截獲頭目乘坐的船，並將船拖回岸邊助查。稍後，警方將船上約7名頭目帶署。

東網於2017年12月揭發，有黑幫涉嫌在觀塘避風塘內，放置多個浮躉霸位，以月租2萬至11萬港元不等出租躉旁空間予遊艇靠泊，同時更有彪形大漢組成的「地下海上巡邏隊」駕快艇巡邏，倘有無交「泊位費」的遊艇靠泊，即有大漢恐嚇驅趕，更有黑幫互相爭奪地盤。警方遂聯同海事處，多次展開代號「先行者」的反罪惡行動，其中一次於2019年1月30日，執法人員在上址扣押7艘快艇，並拘捕2名海霸。