市民對急救信心不足　紅十字會促設好人法　出手救人可免責

急救知識往往可以救人一命，香港紅十字會今日(15日)公布「公眾對急救的認識和態度調查2021」調查結果，發現市民的急救知識較10年前有所提升，當中最多人答對如何處理疑似中暑的情況，達88.4%，惟較常見的進食時哽塞，仍有28%的人回答給當時人吃一口飯，而答對鼓勵當事人咳嗽的比率僅得25.7%，為第二低的答對比率。

調查由紅十字會委託香港中文大學傳播與民意調查中心進行，於去年10月以電話訪問形式訪問了1,007位市民，並比對2011年的調查結果作分析。調查發現，市民的急救知識較10年前有所提升。調查描述10個受傷情況，並詢問受訪者是否知道正確的急救方法，而受訪者答對的平均題數為5.71，較2011年的5.30為高，當中有88.4%的受訪者能答出正確處理有人「在烈日下暈倒，面泛潮紅和出汗」的方法為提供電解質飲品，而流鼻血、砂礫入眼的答對比率亦超過80%。

個別題目的答對比率少於30%，最低為如何處理被水母螫傷，僅得17.0%人回應使用海水沖洗，而較常見的進食時哽塞，亦只有25.1%人答對應鼓勵咳嗽，另外74.3%分別回答協助扣喉等方法，包括28%的人回答給當時人吃一口飯。紅十字會緊急應變策略委員會主席蕭粵中指出，不少錯誤的方法根深蒂固於市民腦中，需要時間教育長者等不同年齡層人士。

近年多個地方均設置心臟去顫器供市民急救時使用，但調查發現，有42.9%受訪者表示無信心使用去顫器為不省人事及沒有正常呼吸的傷病者進行急救，亦有52.1%受訪者不同意即使無接受過正規訓練也可以使用心臟去顫器。蕭粵中指出，受訪者對去顫器認識不足或導致使用態度較保守。他指，去顫器能自動分析傷病者心律及是否需要電擊，並且設有語音指示，沒有接受過正規訓練的人也可以使用去顫器拯救生命。他又促設「好人法」，排除拯救者的法律責任，令市民敢於出手拯救生命。