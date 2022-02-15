銅鑼灣Little Boss仍須消毒　17宗特惠金申請獲批涉款36萬

早前鬧得腥風血雨的帶疫倉鼠人道毀滅事件中，全港有售倉鼠的寵物店均需立即暫停營業。漁農自然護理署今日(15日)表示，目前除了位於銅鑼灣渣甸街的寵物店「Little Boss」分店仍在進行徹底消毒及清潔工作外，全港所有可售賣倉鼠的寵物店已獲漁護署准許恢復營業。

此外，漁護署正陸續在第5輪「防疫抗疫基金」下，向可售賣倉鼠的寵物店持牌人發放一次性特惠金，並已於上月29日開始接受申請，截至今日，署方共收到29宗申請，當中17宗申請已獲批核，相關特惠金正陸續以劃線支票郵寄予成功申請者，涉及金額約36萬港元。

該署已加快審批程序，以便盡早發放特惠金。特惠金的截止申請日期為下周五(25日)，合資格寵物店持牌人可盡快向漁護署提交申請。漁護署已致電通知和電郵或郵寄申請表格予合資格的申請人。

漁護署早前宣布，因售賣倉鼠的寵物店受到防疫措施影響，該署向全港所有可售賣倉鼠的寵物店發放一次性特惠金以提供財政支援。每間持有可售賣倉鼠的有效動物售賣商牌照的寵物店可按其店舖面積，獲發1萬至3萬港元的一次性特惠金。