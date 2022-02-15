涉多宗新冠個案 馬鞍山恆安邨恆月樓等22廈納強檢
2022年02月15日 23:48
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馬鞍山恆安邨有大廈被納入強檢名單。
因應多宗新冠肺炎感染個案，有22個指明地方被納入強制檢測公告！港府今日(15日)引用第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》刊憲，要求於指定期間曾身處22個指明地方的人士，須接受病毒檢測。
政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測，並應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。
指明地方/期間及時段
1.葵涌葵盛東邨盛樂樓/2月2日至2月15日
2.沙田新田圍邨豐圍樓/2月2日至2月15日
3.大圍顯徑邨顯揚樓/2月2日至2月15日
4.大圍新翠邨新傑樓/2月2日至2月15日
5.馬鞍山恆安邨恆月樓/2月2日至2月15日
6.沙田禾輋邨順和樓/2月2日至2月15日
7.九龍城啟晴邨樂晴樓/2月2日至2月15日
8.何文田愛民邨建民樓/2月2日至2月15日
9.何文田愛民邨昭民樓/2月2日至2月15日
10.紅磡邨紅日樓/2月2日至2月15日
11.東涌映灣園4期聽濤軒15座/2月2日至2月15日
12.葵涌葵芳邨葵仁樓/2月2日至2月15日
13.青衣長亨邨亨怡樓/2月2日至2月15日
14.葵涌葵盛東邨盛逸樓/2月2日至2月15日
15.青衣長康邨康華樓/2月2日至2月15日
16.青衣長安邨安泊樓/2月2日至2月15日
17.葵涌大窩口邨富泰樓/2月2日至2月15日
18.葵涌大窩口邨富貴樓/2月2日至2月15日
19.意樂餐廳長沙灣幸福邨幸福商場地下/1月18日至2月10日
20.BEP Vietnamese Kitchen 中環威靈頓街88-90號地下/2月2日至2月8日
21.上水清河邨清朗樓/2月2日至2月15日
22.沙田利安邨利盛樓(不包括位於地下A及B翼的香港神託會培真幼稚園)/2月2日至2月15日
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease