「處長指揮室」統籌確診者接送　紓緩非緊急服務

香港第5波新冠肺炎疫情爆發，單日確診人數連日破千，消防處在2月4日啟動既定機制，首次因疫情成立處長指揮室，24小時運作，統籌處理龐大的工作量，又加開特別更次處理非緊急服務，務求盡快把染疫的市民送往合適的地方治療。面對反覆的疫情，指揮室主管指他們必定會「做最好的準備，作最壞的打算」。指揮室在早上7時至凌晨1時較多人員工作，每更約有20至25人員，負責與衞生防護中心、各治療確診者的部門、前線救護人員，以至確診者聯絡，協調及統籌確診者的接送任務。

處長指揮室主管余家銳表示，鑑於確診人數不斷上升，因此部門便成立處長指揮室，24小時運作，由他作為主管。他提到，指揮室成員包括不同職系的人員，包括消防處調派及通訊組、救護人員等。而指揮室的工作，主要是送院前的聯絡工作、協調接送非緊急確診患者到治療地點等。

處長指揮室副主管黎健文表示，現時指揮室每日共協調約50至60輛車，大部分為救護車，其次則為部門的載客車輛。事實上，在指揮室成立前，部門每日只能處理約190宗個案，而成立後數日，已提升至每日約390宗個案，升幅高達一倍，並預期處理量會繼續提升。

至於前線人員，處理新冠個案時需面對的心理及外在壓力，亦難以言喻。救護監督劉梓榮指出，對救護人員而言，最大的挑戰莫過於需要承受染疫的風險，曾經有人員處理求助個案後，始知道該病患確診。事實上亦有人員因而染疫。

余家銳接着說，早前有1名已確診的外籍人士，因自己沒有病徵而拒絕離開酒店，最終人員化身成談判員，花費了數日時間「又氹又傾」，他才願意離開。

而救護總隊目陳偉傑亦提到，自己曾接送1個確診的4人家庭，由於他們已在家中等候多時，因此該家庭的爸爸情緒不穩，不斷抱怨，而孩子亦一直哭鬧。他一直保持冷靜的態度解釋情況，終令該名爸爸的情緒變得穩定，更在到達地點後向其表達謝意，讓他倍感有意義。