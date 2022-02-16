黃大仙地區康健中心6月啟用　先推行運動與血壓健康管理計劃

香港聖公會福利協會獲食物及衞生局批出黃大仙地區康健中心為期3年的營運服務合約，預計6月啟用。而中心團隊於2月至5月期間，在黃大仙率先啟動服務，推行「運動與血壓自我健康管理計劃」，包括專題講座、運動示範等，提升居民對高血壓的認識。

黃大仙地區康健中心位於鑽石山啟鑽苑商場，4個附屬中心亦將於年底至明年中陸續投入服務。所有持香港有效身份證、於黃大仙居住或工作，並同意使用「電子健康紀錄互通系統」的6歲或以上人士，均可使用中心的服務。

老人科專科醫生黃德祥指出，一般而言，如上壓超過140mmHg，下壓超過90mmHg，便屬於高血壓。大部分高血壓患者初期沒有明顯病徵，但如果長期沒有理會，可引致心臟衰竭、冠心病，亦可能導致腦血管阻塞及出現腎功能問題等併發症，建議市民定期量血壓。如發現有高血壓問題，應盡快求診，服用醫生處方的降血壓藥及做運動，維持血壓穩定。

物理治療師黃國昌表示，每周進行5至7日30至60分鐘的強度帶氧運動，可降低血壓5至7mmHg。每周2至3次器械健體、舉啞鈴等肌肉強化運動亦有助降低血壓，例如可利用注滿水的水樽，反覆單手握水樽垂低再提起的動作，另一隻手須扶着握水樽手的上臂，提起水樽時呼氣，垂下水樽時吸氣。