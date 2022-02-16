東方日報A2：從速撥亂反正　紓民怨救疫情

第5波新冠肺炎大爆發，民怨沸騰，亟待撥亂反正，撲熄怒火，擊退疫情。本港單日確診數字連續5日破千，昨再錄得1,619宗確診個案，初步確診個案史無前例高達5,400宗。檢測能力追不上疫情爆發速度，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，日前（13日）呈報的600多宗個案因檢測滯後而無納入昨日的個案總數，為免確診大滯後，當局決定不再覆檢醫院管理局呈報的個案，以加快流程。不過，確診滯後令本港疫情被人為「縮小」，中文大學公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安便估計，現時本港每日料有約6,000至7,000人染病，期望馬鞍山體育館的「火眼實驗室」投入服務後，可改善檢測能力。

衞生防護中心昨公布，1,619宗確診個案全屬本地感染病例，有12人懷疑感染Delta變種，有1,598宗疑染Omicron，餘下的9宗未分類。香港累計個案則多達26,670宗。張竹君承認有檢測滯後現象，因當局的化驗所可於24小時內處理及檢測約七成半個案。昨日的5,400多宗初確個案，一部分樣本尚未送到衞生防護中心，日前（13日）已有約650多個樣本未能完成檢測。而中心化驗所昨暫有4,000多個樣本，大部分為14日送到的樣本。中心已抽調人手、加快流程及加長工作時間以應付需求，又與醫管局協調，因醫管局的化驗結果良好，其平均每日約500至1,000個覆檢樣本，不用再送到當局的化驗所作重複檢查。

衞生防護中心現時公布每日疫情資料時，會公布截至上一日下午的確診案例、初步確診案例，近日初確與確診案例的差距愈來愈大，如12日公布的初步確診個案超過1,500宗，翌日的確診案例只有1,347宗；14日公布的初確個案有4,500宗，昨日公布的確診卻只有1,619宗。有批評指當局在檢測工作上重複投放資源，一檢再檢，致確診、隔離及醫治的時間被拖慢，屬於慢動作打疫戰。

郭健安昨早出席一個電台節目時便指出，相信本港每日實際感染新冠病毒的人數，遠高於確診數字。因部分患者病徵輕微，甚至無病徵，往往自行服食成藥「自己搞掂」，而沒到醫院求診；而且，從確診及初確數字總和也可以理解到，現時每日有約6,000至7,000人染病。郭又指，目前當局統計案例時，會將社區檢測中心驗出初步陽性的樣本再交由衞生署公共化驗服務處覆檢，獲得證實才會正式確診，這個程序可能需時兩至3日，導致確診數字滯後。隨着馬鞍山體育館的「火眼實驗室」昨日投入服務，相信當局的檢測能力可稍為改善。

另外，新增393幢大廈有人中招，當中元朗區仍然佔最多，有65幢大廈中招，深水埗區亦增加了52幢大廈。沙田、港島區也有不少疫廈。紀律部隊宿舍也超過10幢。

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