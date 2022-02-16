THE全球年輕大學排名　科大排第3　城大降5位浸大跌出百大

英國《泰晤士高等教育》(THE)昨(15日)公布最新的2022年全球年輕大學排名。本港今年繼續有4間本地大學上榜，香港科技大學今年繼續屈居第3，仍被新加坡南洋理工大學「騎住」。香港理工大學由12名躍升至第5，首次躋身「十大」；香港城市大學由第5跌至第10。去年排第72名的香港浸會大學今年則跌出「百大」，排第102名。

年輕大學排名只包含創校50年以下的大學，根據教學、研究、論文引用等5大指標評分。本年有539所來自74個國家或地區的年輕大學上榜。排名頭10的大學中，有3所來自香港、2所來自法國，其餘來自新加坡、荷蘭、比利時、澳洲。去年榜首的新加坡南洋理工大學跌1位，被去年排第2的法國巴黎文理研究大學「爬頭」；科大則維持排第3名。

不過，科大今年獲得總分72.4，減少了2.5分，創該校5年新低，無緣重奪榜首位置。理大今年首次打入「十大」，排名第5，較去年的第12名上升7位，獲得總分68.7，當中「國際前景」指標達97.1分。城大則排名第10，由去年的第5名下跌5位，「國際前景」指標高達99.7，全排排第2，但總分比排第11的大學僅高0.2分，險跌出十大；浸大則由第72名急跌至第102名，跌出「百大」。

值得一提的是，今年香港首次有3間大學躋身十大，是最多大學打入十大，超越其他國家或地區。內地院校方面，成績最好的是深圳南方科技大學，全球排名第13，較去年的第26再躍升13位。其次是深圳大學，排名第73位；其他上榜的內地院校都在100名以外。