公院超負荷設戶外帳篷接待求診　專家倡送走傳染力低患者換空間

本港連日錄得逾千宗確診個案，成千上萬染疫者無法送院治療而滯留社區，同住家人亦要為可能感染提心吊膽，多間公立醫院亦已超負荷，需要在戶外設置帳篷及病床接待求診者。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早(16日)在電台節目表示，新冠患者在病發首幾天傳染力或較高，近日多名確診者等待多日未能送院，的確會對其他人構成傳染風險，例如未接種疫苗的長者或年幼者。

林建議，政府盡快騰出檢疫設施，安排傳染力較低患者離開，以接收傳染力高的病人。他又表示，部分患者在等入院期間，即使其快速測試驗出沒有染疫，亦未必可以完全排除風險，不建議他們隨意外出。

7間指定診所今日起運作，供已接獲確診或初步確診通知而等待入院的患者使用，林緯遜認為對有明顯病徵、需要醫生評估病情的患者有一定幫助，但每日名額只有1,000個，預期會不敷應用，認為當局要進一步釐清哪些患者適合使用該服務，相信醫管局稍後會有更明確指引。

另外，本港出現3歲女童不治身亡，成本地最年輕死亡病例，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華回應指，Omicron變種病毒爆發初期，雖未見幼童的病情會特別嚴重，但幼童未有機會接觸冠狀病毒，以至未有跨越免疫能力，變得「不堪一擊」，情況令人擔心。他呼籲家長帶3歲或以上的幼童打針，即使幼童有皮膚過敏、濕疹等也適合接種。