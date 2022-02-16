7間指定診所難以疏導　當局研監測平台予等候入院者匯報快測結果

本港新冠肺炎疫情惡化，確診患者飆升，醫管局分階段啟動「指定診所」，協助處理輕症患者。醫管局策略發展總監李夏茵今（16日）表示，7間指定診所已經運作，局方會為等候入院確診病人提供面對面及遠程會診服務。

李指出，診所有適當感染控制安排，包括通風、分隔病人及為醫護提供保護裝備等，呼籲求診人士及診所附近居民毋須擔心，而原來診所的疫苗接種、收集樣本樽等服務會改到其他診所。醫管局亦會與創新科技署合作，研發通報監測平台，讓等候入院及社區隔離的人士使用，以每日匯報病徵及上傳快速測試結果等。

而正在等候入院的確診人士，若症狀輕微或無症狀，未必需要前往指定診所求診，患者亦必須事先預約才前去求診。但她指出，如有嚴重病徵，包括孕婦發現胎兒活動減少，其他情況如呼吸困難、好虛弱、胸及腹痛，很頭暈或排不出小便等，就須到醫院接受治療。一般患者，在病徵上得到紓緩已足夠，除非本身病況複雜，例如有慢性病等。

另外，她指接送患者往返指定診所的的士專車在本周五（18日）才投入服務，因此強烈建議患者，今明(16、17日)兩日以點對點方式前往診所，期間必須做好衞生防控措施，包括保持手部衞生、不要除口罩進食及交談等。

醫管局會視乎需求，再調整每日1,000個名額，至於初步確診或快速測試陽性的患者無預約到場，診所會酌情處理，但呼籲市民合作，以免有需要人士未能得到適切服務。李提到，當局亦會與私家醫生合作，以電話提供遠程會診，當市民致電熱線查詢後，職員發現有進一步需要，便可轉介私家醫生診症，細節會稍後盡快交代。