2間短期接種中心今開放　即日籌火速派罄　市民摸門釘感無奈

近日接種人流急增，政府分別在屯門大會堂、粉嶺和興遊樂場及沙田大會堂，增設3個短期社區疫苗接種中心，昨日（15日）起接受網上預約，而屯門及粉嶺的接種中心今日（16日）起提供接種服務，並會向年滿60歲長者派發「即日籌」。其中屯門接種中心的籌號早上已派完，有市民失望而回。

位於屯門大會堂的接種中心，今早到場等待打針的市民人數不多，現場派發的「即日籌」原定派到下午3時半，但在場職員表示，早上10時多「即日籌」已派完，數名長者向職員查詢情況，市民亦可前往旁邊的屯門中央郵政局，由職員協助預約。

有未打第一針的市民原本打算領取「即日籌」，但已派發完畢，他之後到旁邊的郵局打算預約，但發現名額同樣已滿。他表示，由於疫苗通行證將於本月24日起落實，屆時在入商場等地方時亦須出示針卡，今日未能打第一針，他感到十分無助。

3個短期社區疫苗接種中心分別位於屯門屯喜路三號屯門大會堂地下大堂、粉嶺雷鳴路和興遊樂場，以及沙田源禾路一號沙田大會堂地下大堂。服務時間為每天由上午9時至下午6時。其中沙田大會堂接種中心由周五(18日)起才開始運作，為期6星期，每日各可提供逾1,000劑復必泰疫苗，合資格人士可在場接種第一、二或三針。