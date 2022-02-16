馬鞍山耀安邨耀平樓圍封強檢　預計明午1時完成檢測

政府今日（16日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午1時起限制在沙田指明「受限區域」、即沙田耀安邨耀平樓，不包括位於地下的香港神託會耀安綜合復康服務中心及香港神託會創薈坊（馬鞍山）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（17日）下午約1時完成此行動。

政府發言人表示，根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。由於上述大廈排放的污水樣本驗出新冠病毒，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。受檢人士須於今晚10時前接受檢測。

此外，根據強檢公告，任何於本月3日至16日期間曾身處上述大廈超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在本周五（18日）或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬港元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（2.5萬港元）及監禁6個月。