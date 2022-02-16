搭巴士除口罩與乘客罵戰　前區議員葉子祈否認4罪

西貢區前區議員葉子祈去年5月在一輛公共巴士上沒有佩戴口罩，早前被票控違反防疫規例，另被控誤導警務人員、公眾滋擾及故意阻撓巴士司機等罪。被告否認4罪後，案件今早（16日）於觀塘裁判法院開審，巴士車長供稱當時乘客指罵被告沒有佩戴口罩，亦有乘客向被告遞上獨立包裝的口罩，但是被告都無動於衷。車長更聽到有乘客投訴，在理論期間遭被告吐口水。

報稱無業的26歲被告葉子祈，被控於2021年5月7日在將軍澳隧道巴士轉乘站提供虛假資料，即表明有合理理由在公共巴士內不佩戴口罩，意圖妨礙或拖延達到公正的目的，以企圖誤導警員葉智泓；及於同日在將軍澳隧道796C巴士上沒有履行佩戴口罩的責任，對公眾造成滋擾，以及在無合理辯解下故意妨礙、阻撓或或分散司機的注意力。傳票則指葉在登上或身處公共交通工具時沒有佩戴口罩。

涉案巴士車長溫家耀供稱，當日巴士行駛途中，他接報有乘客投訴，於是停車後走往上層，並看到被告沒有佩戴口罩。溫立即要求被告佩戴口罩，惟被告沒有遵從指示，反指：「我唔戴喇，你報警啦。」及後被告走到下層，與其他乘客發生口⻆，期間被告指有醫生證明他可以不用佩戴口罩。最終事件要交由警方處理，而涉案巴士受到影響，無法繼續車程，乘客需要轉乘其他巴士。

案件編號：KTCC1368、KTS9461/2021