發短訊狂言炸《東方》　男子被控刑事恐嚇2.24提堂

去年10月有人向東方傳媒機構(下稱「東方」)發短訊，揚言「炸X咗東方日報」，東方傳媒機構(下稱「東方」)從未對惡勢力低頭，即時報警，滋事者終在事發後半日內落網。警方徵詢律政司意見後，今（16日）落案控告疑犯一項刑事恐嚇罪，案件將於下周四（24日）在粉嶺裁判法院提堂。

事發在10月21日凌晨3時許，東方的通訊軟件WhatsApp帳戶收到揚言炸毀公司建築的惡意訊息，因應情況嚴重，決定報警。警方接報跟進案件，同日下午在大埔區內拘捕姓徐(47歲)男子，他涉嫌刑事恐嚇，傍晚被押往富善邨善翠樓住所。警方搜屋後未發現危險品，案件交由大埔警區重案組跟進。據悉，他報稱屋苑村巴司機，聲稱自己是因「輸波」宣洩憤恨。

法律上刑事恐嚇有兩個級別的處理方式，經簡易程序處理，可判罰款2,000港元及入獄2年，經公訴程序處理則可判入獄5年。法律界人士指出，所謂簡易程序，就是案情較為簡單的，交由裁判法院處理，至於公訴程序，則是案情較複雜及嚴重，交由區域法院或高等法院處理。

根據《刑事罪行條例》，任何人威脅其他人會作出任何違法作為、會使該其他人或第三者的人身、名譽或財產遭受損害，或使任何死者的名譽或遺產遭受損害，而意圖使受威脅者或其他人受驚，或導致受威脅者或其他人，作出他在法律上並非必須作出的作為，或不作出他在法律上有權作出的作為，即屬犯罪。