抗疫措施唔清唔楚　議員批政府訊息混亂

新冠肺炎疫情大爆發，惟抗疫同時社會上亦有不少誤傳和假消息滿天飛，引起恐慌。立法會今早(16日)召開會議，有議員批評政府抗疫訊息混亂，解說不足，就連防疫措施的生效日期亦「唔清唔楚」，令市民非常徬徨。

議員林健鋒批評，政府在抗疫措施上缺乏宣傳和解說，而新聞處處長一職更已經懸空兩個多月。他以政府在2月8日下午3時半公布一系列嚴厲的抗疫措施為例，惟相關措施的詳細新聞公報要到凌晨12時32分才發布網上，過程中引起誤傳，人心惶惶。至於市民應該從何時開始，進入商場需要掃描安心出行，亦是無從得知，林批評政府發放訊息非常混亂。他認為政府解說工作應該要分秒必爭，每次有新防疫措施出台，就要做好「懶人包」，不用市民「估估下」。

另外，林又批評港府抗疫往往後知後覺，社區檢測站安排不理想，市民、長者要在嚴寒下等待數小時，當局應該要借助內地檢測力量，將每日檢測量提升至100萬。他又指，隨確診數字再度突破，他建議若然市民染疫，當局應該在通知短訊中說明何時會有政府人員與其聯絡，使其安心，而家居隔離者，及其同住家人都不得離開住所。他指，早日通關是不少市民的願望，亦能重振經濟，促政府盡快將港康碼和粵康碼互通。

疫情一發不可收拾，亦影響到跨境鮮活減少供應，令市民捱貴菜。多名議員要求政府成立防控總指揮部或應變中心，甚至認為政府要以新的思維，及早紓緩物資供應問題。

漁農界議員何俊賢指出，由於跨境貨車司機染疫，兩地司機須強制隔離，導致物資供應受影響，縱使內地願意協助，但特區政府亦要有能力「接波」，又認為政府要及早研究更多運送物資的途徑，例如利用上水屠房至清水河的舊鐵路運豬隻，但為防止非洲豬瘟傳播，絕不可放寬屠房「日日清」的措施。

他不單止建議政府趼究採用無人機運載貨物的可行性，又指本地有數十個農場，當中有20多個是養雞場，若果內部不供應雞苗，恐本港雞隻供應也受影響，認為特區政府必須向內地部門提出供應雞苗。

另一議員謝偉銓指外界質疑政府是否放棄清零，而要與病毒共存，然而外國採取與病毒並存是向病毒投降，由於感染一宗都嫌多，若只為換取與外國通關而放棄清零，與內地通關更遙搖無期，屆時鮮活供應必定短缺、漲價，物資缺乏，最終得不償失。