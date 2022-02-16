政Whats噏：何俊賢倡倣效美助西柏林　無人機空投鮮活食品

何俊賢建議政府研究採用無人機空投鮮活食品。

由於跨境司機染疫，需要被隔離，令中港蔬果供應一度緊張，市民要捱貴菜。雖然內地話會力撐，但漁農界議員何俊賢(高佬賢)就叫特區政府要自救、未雨綢繆，仲話倣效當年美軍空投物資到西柏林咁，籲當局研究用無人機空投鮮活物資。

高佬賢今日(16日)喺立法會大會上話縱使內地願意協助供港物資，但特區政府亦要有能力「接波」，又話政府要及早研究更多運送物資嘅途徑，例如後備通道。

邊度有後備通道？佢話可以重啟清水河到上水嘅舊鐵路，再駁內地鐵路支線運活豬到港，萬一運豬車司機因疫情而禁足，都可以用呢條鐵路運送活豬，特區政府應該同中央傾。

講完陸路運輸，空運都係另一個途徑。佢話有啲報章，以及朋友提過用無人機。佢話以前打仗嘅時候，美國曾每日動用3000架飛機，將生活用品掟落去西柏林。佢又講到空投行動犧牲咗9個機師，如果用無人機或可減少傷亡，況且香港每日需要嘅鮮活物品比較多，呢個方法係可以幫助下。

跟住佢仲話本港有數十個農場，當中有20多個係養雞場，若果內地唔供應雞苗，恐怕本港雞隻供應都受影響，佢認為特區政府必須向內地部門提出供應雞苗。

高佬賢所講嘅美軍空投物品畀西柏林，係發生喺冷戰初期，盟軍控制嘅西柏林對外水陸交通遭蘇聯切斷，於是美國組織史上規模最大嘅空中運輸行動，向西柏林空投物資。