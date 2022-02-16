去年新電動車倍增至近萬輛　屋苑充電資助計劃超額申請研加碼

本地電動車數量急增，環境局局長黃錦星今日(16日)書面答覆議員提問時，去年新登記電動車多達9,730輛，按年升一倍，佔整體私家車約24%，即每4輛新登記私家車就有一輛是電動車。至於政府前年10月推出「EV屋苑充電易資助計劃」，以資助現有私人住宅樓宇及屋苑停車場安裝充電設施。截至上月底，已接到560份申請，涉及11.5萬個停車位，較預期約6萬個超額接近一倍。該計劃原涉及20億港元，目前資助金額已逾27億港元。鑑於反應殷切，且不同持份者均建議「加碼」，政府正作檢討包括研究投入更多資源。

黃錦星又指，當局2021年公布的《香港電動車普及化路線圖》，已訂下2025年前推動私人住宅和商業樓宇中，最少有15萬個停車位配備電動車充電基礎設施，而目前已有逾7.2萬個車位獲批。

房委會轄下停車場方面，截至去年12月底，約60個屋邨內約400個時租停車位和約1,100個月租停車位提供電動車充電設施，其中超過50個為快速和中速充電器。

當局指，由於電動車使用率不斷上升，政府會適時檢討相關的政策，並逐步將充電服務市場化，如政府停車場約2025年起開始徵收充電費用，以推動私人市場提供更多配合車主需要的充電服務，進一步擴展充電網絡。