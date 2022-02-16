大灣區青年就業計劃共3500空缺　近1100人已入職

港府去年初推出「大灣區青年就業計劃」，協助本地大學生到內地就業。勞工及福利局局長今日(16日)回覆議員質詢時表示，計劃共接獲417間企業提供約3,500個職位空缺，畢業生共提交超過2萬份求職申請，截至今年1月底，1,091人已入職，形容計劃反應理想。他又指，計劃的入職人數受整體就業市場的情況，以及往返香港和內地的檢疫安排等因素影響。

羅表示，政府一直密切監察計劃推行情況，並推出多項措施，鼓勵企業提供合適職位空缺，以及進行一系列宣傳推廣工作，以接觸更多合資格畢業生，鼓勵他們參與，所有空缺中創科及非創科職位約各佔一半，畢業生可同時申請多個職位，共提交超過2萬份求職申請。

企業成功招聘並在畢業生入職後，可提出津貼初步申請，截至今年1月底，計劃秘書處共接獲1,091份有關申請。而為了更系統地檢視該計劃的推行情況和成效，勞工及福利局研究組聯同勞工處正對該計劃進行評估研究，以分析青年畢業生和企業參與該計劃的情況。有關研究預計於今年內完成，政府會參考有關結果，並充分考慮各持份者的意見，以訂定未來路向。