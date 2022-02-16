去年的士意外逾4000宗　政府歡迎業界建司機資料庫

本地的士意外頻生，有的士保險公司去年底曾一度以業務蝕錢為由而宣布斷保。運輸及房屋局局長陳帆今(16日)書面答覆議員指，去年的士意外多達4,081宗，佔整體交通意外約23%。按年齡群組分析，去年最多出事的是60至69歲的士司機，多達1,540宗；其次是50至59歲，有1,387宗；另有635宗意外則涉及年約四旬的司機。

被問及會否考慮推動的士業界建立租用的士司機中央資料庫，以便的士車主、車行及管理人租車予司機時參考。陳帆表示歡迎及鼓勵，指有助的士營辦商從資料庫中識別有不良駕駛紀錄的司機。建立資料庫亦可方便業界在投保時，向保險公司提供司機的資訊，可讓保險公司風險評估更準確，以釐定合適的保費，同時亦鼓勵的士司機小心駕駛。

至於政府2020年10月起要求，所有的士正式駕駛執照的申請人，須在申請前一年內報讀及完成的士司機職前課程。截止去年底，課程共有4,905名學員曾修習，其中4,834名學員獲取課程證書。運輸署會繼續監察的士司機職前課程的推行情況。