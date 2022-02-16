調整小學校長及副校長薪酬建議　下月交教育事務委員會討論

公營小學中層管理人手及公營小學校長及副校長薪酬問題，一直受學界關注。教育局局長楊潤雄今日(16日)回覆議員提問時表示，局方一直跟進上述建議，並積極爭取各界的支持，已建議教育事務委員會在下月討論這事項，並盡快提交人事編制小組委員會及財務委員會審議，望使有關建議能早日落實。

楊潤雄表示，加強公營小學中層管理人手和理順公營小學校長及副校長的薪酬，是專責小組提出的2項建議，而有關建議是專責小組經過長時間討論，參考了不同持份者的意見，並與業界商討而得出。

專責小組考慮到多年來在小學推出多項教育措施(例如價值觀教育、照顧學習差異、支援非華語學生學習、融合教育、全校參與學生輔導等)，有需要加強中層領導。此外，自1993年起推行小學全日制，以及由2003/04學年起實施的學校發展與問責架構，均大幅增加小學校長和副校長的工作量和職務的複雜性。

然而，校長的薪酬一直按從前半日制小學的標準釐定，而一級小學校長和二級小學校長薪級重疊，副校長與二級校長亦有薪級重疊，確實是未能適當地反映現時該些職級所肩負職責的重要性和複雜性。

楊續指，專責小組亦考慮到小學和中學在課程的廣度和深度以及參與相關公開考試的要求、學生培育的重點及生涯規劃的輔導模式等皆有所不同，不宜直接比較中、小學的校長及中層領導的薪酬，但認同應收窄兩者的薪酬差距，以吸引人才從事小學教育，有利小學的長遠發展。

若有關建議獲得通過，副校長與二級校長的薪級便不再重疊。至於小學一級校長與二級校長的薪酬，經考慮一籃子因素，包括政府的財政承擔、有關建議對公務員體系的影響等，認為兩者薪酬可以重疊，而現時的建議將重疊的範圍由2個增薪點收窄至1個增薪點，一方面能合理地反映兩者工作複雜程度的差別，同時亦有助減低薪級建議增幅所帶來的影響。

教育局已建議教育事務委員會在3月討論上述事項，並盡快提交人事編制小組委員會及財務委員會審議，望得到委員的支持，使有關建議能早日落實。