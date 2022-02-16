去年近1400宗虛擬資產罪案　按年升1.8倍　涉款逾8億元

科技一日千里，虛擬資產發展亦得五花八門，除了網上遊戲的道具、虛擬貨幣外，近期更衍生出可同時用於藝術收藏及投資的「非同質化代幣 (NFT)」。港府表示，過去3年本港共有2251宗涉及虛擬資產的罪案，金額高達9.7億港元，無論罪案宗數及涉款金額都是逐年上升，單計去年本港虛擬資產罪案錄得1397宗，按年升1.8倍，涉款逾8億港元，暴升6.2倍。

議員陳健波關注NFT及虛擬貨幣等數碼資產因為缺乏監管，容易被被不法之徒利用，詢問港府是否掌握現時本港NFT的交易情況，以及NFT及虛擬貨幣的罪案趨勢。財經事務及庫務局局長許正宇昨書面回覆有關提問時表示，根據警方數字過去3年涉及虛擬資產的罪案分別有360宗、494宗及1,397宗，分別涉款約3,300萬港元、1.144億港元及8.2 41億港元。另外，去年相關罪案中有40%，只涉及犯案人以虛擬資產作招徠，而沒有涉及實際的虛擬資產交易。

至於「NFT」，許指警方在過去3年並無接獲相關個案，而證監會及金管局均無備存相關交易數字。他又指，負責制訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集國際標準的跨政府組織「財務行動特別組織」已於2019年新增規定，要求各成員地區需採取措施，規管「虛擬資產」服務提供者，並監管其實施打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施的合規情況。由於本港是該組織成員，故港府已建議透過修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，以訂立「虛擬資產」服務提供者發牌制度，預計是在本年第2季向立法會提交修訂條例草案。

許稱，港府建議根據該組織的定義來界定虛擬資產，若資產屬公眾接受作付款、清償債項或投資的交易媒介，並且可透過電子方式轉移、儲存或買賣等，即屬虛擬資產。但有部分類別可獲條例豁免，例如中央銀行發行的數碼貨幣、飛行里數、信用卡獎賞等不可轉移、交易或互換的封閉式、有限用途產品。

但許指，現時「NFT」沒有統一定義，一些可能只用作收藏用途，但一些則可能與其他資產掛鈎。因此，某「NFT」實際上是否涵蓋於擬議的「虛擬資產」服務提供者發牌制度，需視乎其具體條款及特質。