禁蒙面法首宗檢控案件　罪成女被告上訴押後判

《禁蒙面法》於2019年10月5日凌晨實施，同日繼續有市民上街示威，期間2名男女因戴着口罩身處示威現場而被捕，後被控以非法集結及在身處非法集結時使用蒙面物品2罪，成為《禁蒙面法》檢控首例。2人經審訊後於去中被裁定2罪均罪成，分別被判入更生中心及監禁2個月。被判囚的女被告不服定罪，向高院原訟庭上訴。法官黃崇厚今天（16日）開庭聽取控辯雙方陳詞後，決定押後作書面裁決。

本案上訴人蔡玉雲（38歲、無業），與報稱大學生的吳隆平（18歲）同被控於2019年10月4日及5日，在藍田啟田商場外的啟田路一帶非法集結。他們另被控在2019年10月5日於同一地點無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止識別身份的蒙面物品，即耳掛式口罩。現時只有蔡一人上訴，她早前已服刑完畢，但今天亦有到庭聽審。

就非法集結罪方面，上訴人的代表律師質疑警方最初追捕疑參與堵路的女子，根本不是上訴人。據拍到的事發片段顯示，在警方追捕該女子前，蔡已出現在鏡頭前，只是碰巧與被追捕女子向相同方向行走，故質疑警方拘捕蔡是拉錯人。律師又指原審裁判官錯誤拒納上訴人稱，只是經過看熱鬧的解釋；至於有關戴口罩一事，上訴人在原審時已解釋過，因患有哮喘故須戴口罩，且有中醫撰寫的書面證明，但裁判官卻並無考慮該張證明。

律政司一方回應指，上訴方指在被拍到的女子根本不是上訴人，而且片段模糊，根本未能看到該女子的容貌。即使不靠該些片段，確有人見到上訴人拾起索帶，律政司一方認為已有基礎證明蔡確參與非法集結。至於戴口罩方面，該張中醫書面證明只是一張處方箋指上訴人有哮喘，但未能證明她何時患上哮喘，且沒有寫明她必須戴口罩。而且上訴人當時戴着的只是普通布口罩，根本對她的哮喘病情無助，故認同裁判官指上訴人沒有合理辯解。

案件編號：HCMA 360/2021