上水清朗樓覓30宗初步及1宗不確定個案 圍封行動延長至明日

新冠肺炎疫情持續，港府昨晚(15日)引用第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》，在上水清河邨清朗樓進行圍封，行動原預計於明日(16日)中午約12時完成，昨日(14日)圍封檢測行動中發現逾30宗初步個案和1宗檢測結果為不確定的個案。政府指，鑑於清河邨清朗樓具有極高感染風險，有必要將封區行動，延長至明日(17日)，以免病毒進一步擴散。

政府又指，明白今次安排會為市民帶來不便，呼籲宣告生效時不在家、出外工作的居民請如常回到清朗樓遵照檢測安排。此外，任何於2月2日至昨日，曾身處上述大廈內超過2小時的人士，即使在封區生效時不在上址內，亦須在明日或之前接受強制檢測。在正式撤銷相關宣告時，政府會另行公布。

政府表示由於近日出現曾在上址居住的初步個案，初步涉及變種病毒株，另外上述大廈排放的污水樣本驗出帶有新冠病毒，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告，並將於「受限區域」內設立臨時採樣站，要求受檢人士須接受病毒檢測。