各界感謝中央指示　相信為港抗疫帶來方向

本港疫情嚴峻，已超出了特區政府可應付的能力範圍，國家主席習近平就支援香港抗擊第五波新冠肺炎疫情工作作出了重要指示，並委託韓正副總理向特區政府表達對香港市民表達關懷和支持，指示中央有關部門和廣東省政府支援本港防疫抗疫工作。多個政黨和政界人士回應表示感謝，認為指示為港府帶來工作方向，亦強調了港府在抗疫上的責任。

經民聯監事會主席主席林建岳認為，指示表明中央將全力支持香港抗疫，指出了香港抗疫的方向和目標，提振了香港各界戰勝疫情的信心，亦說明了每當香港遇到困難，中央都會第一時間施以援手，是香港最強大的後盾。林又指出，中央強調在抗疫上特區政府是第一責任人，必須肩負遏止疫情的重任，他認為各界應配合政府各項抗疫措施，共克時艱，確保香港社會早日復常。

該政黨又指，近日醫療系統接近崩潰，難以處理屢創每日新高的確診個案，不少中小企亦處於水深火熱的困境，已面臨倒閉結業的危機。認為中央的指示為香港的抗疫工作指明了目標和方向，呼籲全港市民響應中央的號召，齊心抗疫，全面支持和配合特區政府的防疫抗疫措施，並共同以「動態清零」為目標，讓疫情盡快回穩，業界才有一線生機。

另有多個建制派政黨同樣對中央的支持表示感謝，認為特區政府當前首要工作，是貫徹落實中央的指示，盡快穩控疫情，遏止病毒繼續擴散，相信中央政府的支持，有助特區政府解決當前防疫抗疫工作出現的困難。同時感激中央從各省市派遣專家組赴港協助工作，並派遣核酸檢測人員赴港，援建社區隔離及治療設施，提供快速抗原測試包等醫療物資，保障鮮活食品、蔬菜和其他生活必需品供港。

全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，中央在支持香港抗疫的同時，亦指示特區政府要以第一責任人的身分，擔當防疫抗疫工作，中央會問責其表現。劉認為中央關注疫情失控會否令本港爆發民怨，擔心令香港來之不易的穩定局面毀於一旦。