再有新冠肺炎患者離世　涉7長者1男子1女童　惡疫兩日奪9命

新冠肺炎疫情持續，再有9名新冠患者於公院病逝。醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞公布，除昨日公布的100歲長期女病患及兒童醫院3歲女童外，其餘死者包括1名於明愛醫院82歲女病人、伊利沙伯醫院72歲男病人及97歲女病人；東區醫院90歲女病人及37歲男子；聯合醫院亦有1名75歲女患者病逝、瑪麗醫院1名97歲男病人今晨不治。連同上述個案，本港至今共235名新冠患者染疫亡。

不幸病夭的3歲女童於本月12日到過仁安醫院及威爾斯醫院急症室，因情況惡化，轉到兒童醫院深切治療部留醫，一度病情危殆，延至昨晚不治。

現時共有2,654名確診患者分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫管局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及公立醫院留醫，另有約2,000人在竹篙灣隔離。其中17名確診病人情況危殆，其餘病人情況穩定。

問及兒童或長者患者上會否有特別的專門安排，當局指，若出現嚴重病徵需要入院，若症狀輕微則建議到指定診所。至於長者及幼童如有微燒，建議每4小時量1次體溫，家長可記錄小朋友進食、如廁的次數若持續高燒至攝氏39度或以上需多加留意。