過去兩周60孕婦確診　超疫情以來總數　重症及早產可能較平常女性高

本港第5波疫情一發不可收拾，弱勢群組如孕婦等首當其衝，不少更已中招。醫院管理局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全醫生今日(16日)表示，過去兩周，已有超過60位孕婦確診，數字已超過去兩年來約50位孕婦確診的總數。他指，實際數據顯示，若孕婦確診，出現併發症、重症的機會比起同齡女性高，早產機會比健康孕婦高差不多兩倍，嬰兒夭折的機會亦會增加一半。

歐陽錦全接受訪問時表示，單在他工作的屯門醫院中，過去兩周已有超過15名染疫孕婦；至於過去兩周確診的共約60名孕婦中，腹中胎兒周數不一，其中有一些已足月，暫時未見有嚴重情況，印象中亦不見過往有孕婦確診而影響出生後嬰兒的個案；惟他推測有孕婦出現較嚴重病例的情況，是遲早的事。

對於已確診孕婦，他形容「咪當平時感冒，食粒Panadol(必理痛)」不用太擔心，事實上也不是太大機會有重症，只要多休息、適當活動伸展，以及多喝水便可。醫管局暫時對確診孕婦未有特別安排，如非重症亦不用入院，留家或於隔離設施隔離便可。

歐陽錦全又指，現時本港孕婦的疫苗接種率較低，平均而言不足一半，只有約兩、三成。他表示，有歐美等國際數據，核糖核酸技術疫苗對孕婦是安全，而且打針後的抗體可間接經臍帶或母乳帶給胎兒或嬰兒，故此呼籲未打針而有計劃生育的女士、孕婦、新媽媽，應盡快打針，上一針已超過半年前者應補打增強劑。

歐陽建議孕婦接種復必泰疫苗，又指在第五波疫情未受控下，打針是比較「着數」。他說醫學界對孕婦何時可打針有分歧，但唯一共識就是「孕婦要打針」，於他而言懷孕「Anytime (任何時間)」都可以打針，但不反對市民待懷孕3個月後、胎兒較穩時才接種。