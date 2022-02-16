運菜發泡膠箱逼爆多區街市　有入無出埋圍城危機

發泡膠向來回收率低迷，多區街市近日更出現「發泡膠山」！有業界指，事緣是疫情下接連有跨境貨車司機確診，內地收緊防疫措施，禁止盛載供港蔬菜的發泡膠箱運返內地。據東網記者今（16日）在旺角街市現場所見，街市外堆積的發泡膠箱數以百計，阻塞行人街道及馬路，且無人清理。有蔬菜入口商估計，每日從內地抵港的發泡膠箱恐逾10多萬個，情況持續恐釀「發泡膠箱圍城」。

因應本地疫情嚴峻，至少有35名跨境貨車司機確診，內地政府近期不斷「加辣」，要求跨境貨車司機加密檢測之餘，又嚴禁居於「疫區」的司機前往深圳等。收緊措施令供應蔬菜趨緊張，有蔬菜批發商近日接獲深圳相關部門通知，指禁止發泡膠箱進入內地。

據了解，內地將即時禁止中港司機將曾在香港使用的發泡膠箱，運返內地回收廠熔製膠粒循環再造，亦不可運返內地供港菜場再次盛載蔬菜返港，以免新冠病毒經發泡膠箱傳入內地。香港貨櫃運輸業職工總會主席陳廸手證實有關安排已實施，暫未知何時才恢復舊有安排。

香港入口蔬菜批發商商會長袁昌表示，正常情況下，每日約200輛貨車從內地運菜抵港，以每輛盛載600箱蔬菜計，即每日至少12萬個載貨的發泡膠箱抵港。對於發泡膠「有入無出」，他擔心問題短期內持續，恐會導致出現「發泡膠箱圍城」情況，希望政府與內地商討解決方案。