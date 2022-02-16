百分百擔保計劃接逾7.3萬宗申請　近5成獲批　涉款25.3億元

本港受疫情影響，經濟蕭條，不少企業「吊鹽水」。為此政府在去年宣布延長「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，財經事務及庫務局局長許正宇今(16日)回覆議員書面質詢時指，截至今年1月27日，根據14家參與計劃的銀行向按證保險公司提供的資料，共接獲超過7.3萬宗申請，當中約36,400宗獲批，佔整體申請約5成，來自運輸物流、零售、建築、飲食、旅遊及酒店等。獲批總額約25.3億港元，平均每宗貸款金額約6.9萬港元。

許正宇指，截至1月27日，銀行正在處理的申請約為3,000宗，大部分申請有待申請人向銀行提供所需的文件和資料，以核實申請人是否合乎申請資格。整體而言，被銀行拒絕的申請佔整體約6%，主因申請人不符合計劃的申請資格，例如無法提供過往的就業記錄、無法證明已失去經常收入；另41%無法處理，涉重複申請、被申請人撤回、缺少證明申請人資格的所需文件或與申請人失聯等。

港府在去年9月宣布延長「中小企融資擔保計劃」，當中還息不還本安排，由最多18個月增加至24個月。為協助中小企共渡難關，政府早在前年4月推出「中小企融資擔保計劃」，並進行多次優化，現時每家企業最高貸款額，由12個月僱員薪金及租金的總和進一步提高至18個月的總和，貸款額上限由500萬港元增至600萬。