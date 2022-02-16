迷你倉大火死因研訊　本地專家認同消防現場做法

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（16日）繼續，消防安全及屋宇裝備工程專家作供，講解是次火災的形成及火場的通風情況。

由消防處延聘的的專家證人、城市大學建築及土木系教授袁國傑今天出庭作供，他以流體動力學模擬軟件，計算起火初期燃燒的情況。袁以冷氣機電力故障引起火警、燒著黃松木的假設代入方程式，計算出火場溫度可高達攝氏1000度，火勢由底部一直蔓延至左上方。不過袁承認其計算有局限，因火場內肯定有不同種類的雜物，包括發泡膠、膠箱、書本等等，但計算有其限制，惟有假設火場只燃燒黃松木，計算結果應會較為保守。

袁教授續指，案發迷你倉的窗戶被廣告牌及雙層波浪金屬版完全間隔，金屬版及迷宮間隔是構成對流風無效的主要原因。袁認為消防處用正壓鼓風機可以達到其目的：為救火製造更清晰的環境。雖然正壓鼓風機不能完全驅散濃煙，在提供「對流通風」的層面未必理想，但在「戰術通風」的表現則很好。

袁教授不同意早前作供的英國專家Richard Hagger的意見，認為火場並無出現閃燃情況。袁認為火場有大量可燃物，倉內的火不會自動熄滅，反而有很大可能會蔓延到其他樓層，故消防員應該利用水及鼓風機，創造一條相對安全的通道通往火源救火。

袁續指，消防員毋須急於打破被廣告板遮蓋的玻璃窗作通風之用，因他們早已打開其他窗戶通風，如貿然打破廣告板，該些窗戶將無法重新關上，可能會導致氧氣大量流入，令火勢加劇，危害消防員生命，強調現時拆除廣告牌的時機、面積及位置是最合適的。

案件編號：CCDI-333,334/2016