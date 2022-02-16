3男子2019年維園藏雷射筆噴漆　藏武器不法用品罪成

2019年9月8日，有人在維園發起示威，期間3名男子遇查，被揭發身攜雷射筆等。3人被控在公眾地方管有攻擊性武器罪；其中一人因管有噴漆，另被控管有物品意圖摧毀及損壞財產罪。3人否認控罪受審，今（16日）在東區裁判法院被裁定全部罪名成立。裁判官劉綺雲下令3人還押至3月3日判刑，期間分別為他們索取勞教中心、背景報告等。

3被告依次為19歲學生吳兆綸、24歲地盤工人胡穎謙和23歲學生梁經龍，他們同被控於2019年9月8日，在維多利亞公園附近的公眾地方，攜有雷射筆；次被告另被控攜有一罐噴漆。控方指，當日警員到場截查，3名被告見狀逃跑，最終被截獲。警方分別在3名被告的褲袋、腰包及背囊中搜出涉案物品，另檢獲護目鏡、面巾、手袖、口罩等物品。辯方爭議證物可能曾被干擾故不應呈堂，及被告是否意圖傷人。

裁判官裁決時指，所有控方證人均誠實可靠，雖然警員在處理證物時有不足之處，存在改善空間，但不影響他們的證供的可信性。裁判官裁定3名被告預期將會發生暴力衝突，才會帶備保護裝備，他們把已安裝電池的雷射筆帶在身上，是方便拿出傷人。考慮到涉案雷射筆所發出的光具殺傷力，可傷害他人眼睛及皮膚，噴漆則可用作塗鴉，而3人均沒有合理辯解而攜帶上述物品，故裁定全部控罪成立。

案件編號：ESCC 1988/2020