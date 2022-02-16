有確診媽被迫外出買奶粉餵B　議員斥政府支援措施不到位

疫情大爆發，公營醫療系統頻爆煲，確診者苦等多日仍未送入隔離中心及送院治療，部分更需要居家隔離。有議員斥政府支援措施未到位，被迫走入社區自救，更指有確診媽媽因缺乏支援下，迫於無奈外出買奶粉餵B。

議員郭玲麗今日在立法會大會上指出，現時有大量確診者未送到隔離中心，須接受家居隔離，當中有包括確診者在內一家11口居於公屋，另有一家5口住在不足80呎的劏房，增加交叉感染的風險。

她更指有確診媽媽已經沒有奶粉餵BB，雖自知不應亦不可外出，亦曾向政府部門求助，但回覆着她找親友援助，由於在沒有支援下，該名媽媽說：「自己唔食，BB都要食」，迫於無奈，最後外出購買奶粉。郭認為沒有任何保護裝備，着親友去支援確診者並非合理的做法。

對於政府設有支援熱線，郭指部份確診者反映打極不通又未能留言，即使市民想盡量配合，政府的支援措施未到位，令到居家隔離者被迫走入社區自救。

另一議員鄧家彪亦指劏房的居住環境擠迫，且大多屬於「三無大廈」，若有住戶確診被送入隔離中心後，亦無人安排入屋消毒，若果政府不作支援，劏房必成「都市炸彈」。

議員鄭泳舜指他服務的九龍西，其實有很多劏房及樓宇的環境，都不適合用作居家隔離，更指當局提供的100條熱線並不足夠，建議增加人手優化熱線服務，以及增強地區支援等。