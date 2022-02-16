新冠確診者可預約專屬車隊往返指定診所　300架的士周五起服務

醫院管理局今(16日)起啟動7間「指定診所」，協助診斷和治療已接獲衞生署通知新冠病毒檢測結果為陽性，即驗出染疫人士，等待送院期間獲得診症服務。已預約指定診所服務的求診人士可由本周五(18日)上午7時起透過專設的預約平台或由同日起每日上午8時至晚上10時致電預約專屬車隊服務。相關人士需提供姓名、聯絡電話、預約時間、指定診所、上車地點等資料。專屬車隊的司機會聯絡他們，以確認及安排接送服務。

運房局指，考慮到求診人士前往指定診所時的公共衞生風險，為實施合適的感染控制安排，當局已聯同的士業界設立專屬的士車隊，為求診人士提供免費接送往返指定診所及其住所的服務。專屬車隊將於本周五開始提供服務，大約有300輛的士參與，的士數目會視乎實際需求調整。

前往指定診所的求診人士應盡量使用專屬車隊服務。政府會為專屬車隊的營辦商及司機提供防疫抗疫指引。專屬車隊的司機必須穿上防疫裝備，包括防護面罩(非駕駛時)、口罩、防護衣等，並須每日全面消毒車廂，以及每日提供服務前使用快速抗原測試作檢測，確保測試無染疫才可提供服務。

同時，為減低感染風險，乘客須使用後排座位，前座乘客座位不會接載乘客。專屬車隊只會接送已預約到指定診所的人士，不會接載其他乘客。的士車身亦會貼有特定標示，以供市民識別。