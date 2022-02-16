國家衞健委倡中醫治新冠　視乎情況對症下藥

根據國家衞健委公布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第8版）》（下稱診療方案），新冠肺炎屬於中醫「疫」病範疇，由感受「疫戾」之氣引起。各地可根據病情、氣候特點及不同體質等情況，對症下藥。

在診療方案中，清肺排毒湯適用於輕型、普通型及重型患者，危重型患者救治亦可結合實際情況合理使用。深圳市衞健委上月印發的預防春季新冠肺炎指引，倡導民眾對內要調神攝生、減少恐慌憂慮；對外要順應天時規律作息、健康飲食，提升免疫力，同時要做好安全防護。防感湯、防感茶，分別可讓密切接觸者、防疫前線人員及普通民眾服用，加強免疫力。

近期，國家中醫藥管理局應對新冠肺炎疫情防控工作領導小組專家組副組長、廣州中醫藥大學副校長、廣東省中醫院副院長張忠德等研究者發表研究論文指，針對變種毒株Omicron患者，應根據中醫幾千年的疫病理論，綜合考慮發病季節、地域、人的體質特點，展開辯證論治。他指廣州在上一輪疫情中醫治166名本土感染者，單純使用中藥治療的患者達到118人，比例超過71%，成功防止57人惡化為重症。

根據國務院新聞辦公室公布的《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，中醫藥參與救治確診個案比例達到92%。北京市、吉林省及山東省青島市，中藥使用率、參與救治率及參與治療率分別達100%。