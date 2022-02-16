政府增撥逾4.3億元救旅業　商經局推郵輪版「賞你遊」

旅遊業寒冬未過，尤其是新冠疫情重臨，再次煞停本地遊及郵輪公海遊。商經局今(16日)公布，防疫抗疫基金將向業界提供第7輪支援，涉約4億3,350萬港元，預計可惠及約1,670間旅行代理商、約19,100名旅遊業從業員、約3,400名司機及約330間酒店。此外，政府會透過旅發局推出郵輪公海遊版「賞你遊」，以促進郵輪業復甦，有關詳情由旅發局諮詢業界後再作公布。

新一輪支援下，政府將向合資格持牌旅行代理商及旅行代理商職員提供一次過津貼。僱員少於10人，將會劃一50,000港元津貼；11人或以上，津貼金額即按人頭計，每人5,000港元；每名旅行代理商職員將會獲得一次過7,500港元津貼。

同時，上一輪資助計劃獲發津貼、主業為持證導遊及領隊的自由作業者，將有一次過7,500港元津貼；旅遊服務巴士司機則有5,000港元津貼。持牌酒店方面，房數少於100間的酒店可獲30萬港元，其餘可獲40萬港元，但檢疫酒店不獲資助。

旅遊事務署將以流動電話短訊的形式通知合資格的自由作業持證導遊及領隊、旅遊服務巴士司機，以及在上一輪資助計劃獲發津貼的旅行代理商及其職員發放現金津貼的安排。從未申請或沒有在上一輪申請津貼的持牌旅行代理商及其職員，須於明日(17日)至下月17日提交申請

至於新的郵輪公海遊版「賞你遊，本地乘客在指定時間於零售或餐飲實體店消費合共滿800港元，可在預訂公海遊旅程時享有500港元折扣優惠。當局估計，將可惠及約4萬名本地公海遊郵輪乘客、郵輪公司及售賣有關行程的旅行代理商。