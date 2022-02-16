髮型屋開業20年來最慘　食肆外賣生意跌　百業寧加辣換重開

本港屢創歷史，單日確診人數過4000、推出至今最辣的社交距離措施，晚市禁堂食、戲院、美容院、髮型屋等停業，市民無街可出。無能政府未有遏止疫情，有髮型屋指開業20年來最慘，每月開支至少6、7萬港元，現只求政府如早前承諾在本月24日使用「疫苗通行證」者可順利復業。業界指政府補助只夠交租，寧願接受「加辣」措施等為復業條件，如限定人數、從業員打齊兩針；有飲食業指市民憂中招，索性不外出堂食，連外賣生意亦減少，1月至今已損失70億港元，同指「不怕加辣，只求重開」。

繼美容院、健身中心等被勒令停業後，髮型屋、宗教類處所於本月10日起成為新「受害者」，被政府要求停業至24日。在西營盤與上環經營髮型屋的陳女士指，開業20年來最慘，現時客又無，但仍要付昂貴租金，人工，每月開支至少6、7萬港元。她慨嘆疫情已捱多時，「第1年，忍；第2年，忍；依家都差唔多第3年，啲老本搣吓搣吓都無。」她只望24日可順利復業，否則憂慮業界日後難有新人入行，「啲舊人又轉工，新人又會覺得無前景」。

工聯會屬會髮型化妝整體形象設計師總會主席譚慧華指，雖然農曆新年為髮型屋傳統旺季，但由於今年受疫情影響，大型活動要取消，市民已減少外出，「有客人以往1個月剪髮1次，現時3個月才剪1次」，家長由憂慮在髮型屋感染，幼童客人減半，由收緊措施公布後至今，已跌了7、8成生意。雖然現時政府推出第6輪防疫抗疫基金，但只夠交租，老闆仍要支付員工底薪。她憂慮現時疫情愈來愈嚴重，政府未會如期讓商戶復業，願意接受「加辣」措施，如限定人數、加大社交距離、要求從業員打齊兩針等為復業條件，「不希望繼續停業」，否則或需要裁員。

早在1月已受社交距離限制飲食業更慘，餐飲聯業協會會長黃家和表示，確診數字激增，現時市民對疫情很憂慮，就算仍要上班亦不會外出用餐，日間堂食生意只剩2、3成，而外賣生意亦有減少，因市民擔心速遞員會傳播病毒，寧願自己煮飯。自晚市禁堂食後，2月每日唔見2億港元，1月至今合共損失70億港元。他指業界迫不得已只可裁員，寧願「加辣」，要求所有食客使用「疫苗通行證」要打齊兩針，換來政府開放晚市，「令業界有一線生機」，同時又實施保就業計劃。