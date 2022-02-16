港鐵12職員染疫　涉佐敦元朗紅磡站3員工

本港新冠肺炎疫情嚴峻，港鐵表示，再有12名職員初步確診或快速測試驗出新冠病毒，當中3人分別是佐敦站、元朗站和紅磡站員工，並有3名列車車長染疫，涉及高鐵香港段、港島綫，以及機場快綫、東涌綫及迪士尼綫。

港鐵指，今日有4宗員工初步確診個案，其中2宗涉及基建維修部的員工；另外2人為承辦商員工，曾分別在西九龍站，以及兆康站和屯門站工作。

另外，有8名員工快速測試驗出新冠病毒，其中3人分別是佐敦站、元朗站和紅磡站的車站員工，另1人是在洪水橋巴士車廠工作的巴士車長。其餘4人有2人是列車車長，分別涉及港島綫，以及機場快綫、東涌綫及迪士尼綫，2人則為高速鐵路列車司機和鐵道車輛維修部員工。

港鐵指，他們現正留在家中等候衞生署進一步指示及安排，而為審慎起見，港鐵正分別追蹤上述每宗個案的密切接觸者，並會採取相應跟進行動。港鐵亦同時安排徹底清潔和消毒有關工作地點，並會以｢消毒機械人｣為上述地點進行深層清潔及消毒。