華為子公司非法進口電子廢物罰1.2萬　環團批判刑過輕

中國電訊巨企華為轄下的公司，於去年6月將大量電子廢物由阿聯酋進口至香港，遭判罰12,000元。（綠惜地球提供）

中國電訊巨企華為轄下的「華為終端（香港）有限公司」，於去年6月把分別共約2,800件及1,030公斤的電子廢物，由阿聯酋進口至香港，當中包括廢手提電話顯示屏、廢印刷電路板等，被環境保護署截獲有關貨櫃，遭票控3項「未持有許可證而將受管制廢物輸入」罪，被裁定罪成，去年底判罰款共12,000元。有環團指刑罰過輕，認為華為應肩負更大的企業環保責任，同時促請相關部門加強把關。

綠惜地球環境倡儀總監朱漢強認為，是次判刑過輕，難帶來阻嚇作用，因相關利益足夠彌補，而法庭對此類案件判決一般較輕，惟法例罰則初犯最高可處罰款$200,000及監禁6個月，考慮到案件性質對環境的影響深遠，盼司法部門可與時並進，提高量刑起點，「如果你(法庭)判罰佢20萬，佢一定蝕入肉」。

綠惜地球發言人表示，華為作為知名企業，理應肩負更大的企業環保責任，此事件對商譽定必帶來負面影響。團體另促請環保署及海關加強把關工作，避免香港淪為電子垃圾的貿易自由港。

環保署回覆綠惜地球時表示，按照紀錄，是次是華為終端首宗涉非法進口受管制廢物的案件。華為香港回覆東網查詢時指，接受有關裁決，並已就個案作出跟進及確保不會再發生類似事件，將一如既往嚴格遵從香港法例。