曾身處28指明地方須強檢　包括多個屋邨

政府周三(16日)深夜刊憲，因應初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點，要求於2月3日至16日，曾身處28個指明地方超過2小時的人士，接受新冠病毒強制檢測。地方包括：

1. 東涌滿東邨滿和樓

2. 慈雲山慈樂邨樂誠樓

3. 鑽石山鳳德邨紫鳳樓

4. 藍田安田邨安麗樓

5. 牛頭角樂華南邨安華樓

6. 馬鞍山雲海松海臺 1 座

7. 天水圍天瑞邨瑞滿樓

8. 屯門田景邨田樂樓

9. 屯門海翠花園 6 座

10. 馬鞍山錦英苑錦順閣

11. 油麻地新填地街 153-155號

12. 大角咀港灣豪庭 1 座

13. 深水邨石硤尾街 10-12 號宇宙大廈

14. 牛頭角牛頭角道 225 號觀塘花園大廈燕子樓

15. 將軍澳新都城都會豪庭 4 座

16. 沙田坳背灣街23號旭禾苑

17. 沙田碩門邨喜碩樓

18. 沙田沙角邨綠鷺樓

19. 旺角甘芳街 25-27 號

20. 大角咀角祥街20號海角樓

21. 旺角旺角道 17-19 號月圓大廈

22. 深水邨大南街 260-262 號

23. 深水邨大南街 276-278 號

24. 長沙灣元州邨元豐樓

25. 深水邨富昌邨富萊樓

26. 深水邨南昌邨昌逸樓

27. 長沙灣長沙灣邨長欣樓

28. 石硤尾石硤尾邨 20 座

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。