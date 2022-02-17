曾身處28指明地方須強檢　包括多個屋邨

2022年02月17日 00:10
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    任何人曾身處鑽石山鳳德邨紫鳳樓須強檢。
    政府周三(16日)深夜刊憲，因應初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點，要求於2月3日至16日，曾身處28個指明地方超過2小時的人士，接受新冠病毒強制檢測。地方包括：
    1. 東涌滿東邨滿和樓
    2. 慈雲山慈樂邨樂誠樓
    3. 鑽石山鳳德邨紫鳳樓
    4. 藍田安田邨安麗樓
    5. 牛頭角樂華南邨安華樓
    6. 馬鞍山雲海松海臺 1 座
    7. 天水圍天瑞邨瑞滿樓
    8. 屯門田景邨田樂樓
    9. 屯門海翠花園 6 座
    10. 馬鞍山錦英苑錦順閣
    11. 油麻地新填地街 153-155號
    12. 大角咀港灣豪庭 1 座
    13. 深水邨石硤尾街 10-12 號宇宙大廈
    14. 牛頭角牛頭角道 225 號觀塘花園大廈燕子樓
    15. 將軍澳新都城都會豪庭　4　座
    16. 沙田坳背灣街23號旭禾苑
    17. 沙田碩門邨喜碩樓
    18. 沙田沙角邨綠鷺樓
    19. 旺角甘芳街 25-27 號
    20. 大角咀角祥街20號海角樓
    21. 旺角旺角道 17-19 號月圓大廈
    22. 深水邨大南街 260-262 號
    23. 深水邨大南街 276-278 號
    24. 長沙灣元州邨元豐樓
    25. 深水邨富昌邨富萊樓
    26. 深水邨南昌邨昌逸樓
    27. 長沙灣長沙灣邨長欣樓
    28. 石硤尾石硤尾邨 20 座
    詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：
    https://www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220216.pdf
    政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease