曾身處28指明地方須強檢 包括多個屋邨
2022年02月17日 00:10
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任何人曾身處鑽石山鳳德邨紫鳳樓須強檢。
政府周三(16日)深夜刊憲，因應初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點，要求於2月3日至16日，曾身處28個指明地方超過2小時的人士，接受新冠病毒強制檢測。地方包括：
1. 東涌滿東邨滿和樓
2. 慈雲山慈樂邨樂誠樓
3. 鑽石山鳳德邨紫鳳樓
4. 藍田安田邨安麗樓
5. 牛頭角樂華南邨安華樓
6. 馬鞍山雲海松海臺 1 座
7. 天水圍天瑞邨瑞滿樓
8. 屯門田景邨田樂樓
9. 屯門海翠花園 6 座
10. 馬鞍山錦英苑錦順閣
11. 油麻地新填地街 153-155號
12. 大角咀港灣豪庭 1 座
13. 深水邨石硤尾街 10-12 號宇宙大廈
14. 牛頭角牛頭角道 225 號觀塘花園大廈燕子樓
15. 將軍澳新都城都會豪庭 4 座
16. 沙田坳背灣街23號旭禾苑
17. 沙田碩門邨喜碩樓
18. 沙田沙角邨綠鷺樓
19. 旺角甘芳街 25-27 號
20. 大角咀角祥街20號海角樓
21. 旺角旺角道 17-19 號月圓大廈
22. 深水邨大南街 260-262 號
23. 深水邨大南街 276-278 號
24. 長沙灣元州邨元豐樓
25. 深水邨富昌邨富萊樓
26. 深水邨南昌邨昌逸樓
27. 長沙灣長沙灣邨長欣樓
28. 石硤尾石硤尾邨 20 座
詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：
政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease