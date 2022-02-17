東方日報A2：君令如山　穩控把關　救港於難

香港第5波新冠肺炎疫情大爆發，昨日公布的確診個案高達4,285宗，較前日的1,619宗攀升逾一倍，另有約7,000宗初步確診個案，無論確診及初步確診案例均創新高，累計總個案30,955宗！香港疫情變重災引起中央關注，中共中央總書記、國家主席習近平近日就香港抗疫工作作出重要指示，要求香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定；中央各有關部門和地方要全力支持和幫助港府做好防疫抗疫工作。

據報道，習近平委託國務院副總理韓正向行政長官林鄭月娥轉達對香港疫情的高度關注，及對香港市民的親切關懷。韓正批示港府和各有關方面，堅決貫徹落實習近平的重要指示精神，並指示中央有關部門和廣東省抓緊解決港府提出的提升香港核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求事項。

中央也決定成立由國務院港澳辦和國家衞健委牽頭，中央有關部門及有關專家、廣東省及港府三方共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力度。廣東省委、省政府近日已專門召開會議，就落實支援香港抗疫和保障對港物資供應等工作，作出具體部署。

報道續指，林鄭月娥代表特區及全港市民向習近平致謝，強調會帶領港府用好中央支持，團結社會各界，傾盡全力抗擊疫情，作為本港當前頭等要務。港府已多管齊下圍堵病毒，且不斷優化和調整措施，提升自身能力，然而疫情急速發展，大大超出港府的應對能力。她重申，港府總動員應對疫情，政策局和部門不分彼此；在中央各部委、廣東省政府的強大支援下，定當上下同心全力打好抗疫戰，讓港人早日恢復正常生活。

第5波疫情失控令香港大量行業停止運作、社區猶如死市，商會及政界人士都感憂心。有商會對習近平親自指示抗疫深感鼓舞，認為中央最高層制訂穩控疫情壓倒一切任務的指示，為香港人注入「強心針」，而中央表明採取一切必要措施，動員力量和資源確保香港市民生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定，充分體現國家對香港的關懷和照顧。亦有商會指，新冠肺炎疫情迅速蔓延，嚴重威脅700萬市民的生命安全，強調中央集全國之力助香港抗疫，對本港疫情受控深具信心。

另外，全體議員亦發聲明，衷心感謝習近平的關懷和支持，相信指示能夠為港人帶來更堅定信心，認為政府當前首要工作是貫徹落實指示，盡快穩控疫情，相信習近平關心及中央支持有助解決當前困難，全體議員承諾將全力支持政府防疫抗疫工作，包括提出切實可行建議，及時處理法律修訂等事宜。

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