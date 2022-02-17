第5及6輪防疫基金將一併發放　美容院按摩院最高獲15萬元

政府在第5輪「防疫抗疫基金」推出的「美容院、按摩院及派對房間資助計劃2022」將於本月20日截止申請。有意申請資助的美容院、按摩院及派對房間須於限期前到網上申請系統提交申請，逾期申請將不獲受理。

政府發言人表示，本周一(14日)公布270億港元的第6輪基金撥款申請，已於前日(15日)獲立法會財務委員會通過。在第6輪基金下，美容院、按摩院及派對房間（包括出租以收取租金或報酬的本地遊樂船隻）將獲得進一步財政援助。為簡化申請程序，並讓商戶更便捷地獲發資助，政府指，在第5輪基金下提交申請的合資格美容院、按摩院及派對房間將毋須在第6輪基金下遞交申請，政府會向成功申請人一次過發放在第5及第6輪基金下應得的資助。

根據政府資料，每間合資格的處所會按員工人數獲得一次過資助，而第6輪基金的資助金額會較第5輪增加一倍，如1至2人的資助款額為3萬港元，3至4人為6萬港元，而5人或以上為10萬港元；第5輪資助則減半，分別為1.5萬港元、3萬港元及5萬港元。